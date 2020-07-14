Москва, , 11:34 — REGNUM В России подорожали все модели японской марки Suzuki. Об этом 14 июля сообщается на портале «Цена Авто»

В июле цены на автомобили Suzuki выросли на 30 — 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации или на 1,6 — 3,2% от прежней стоимости.

Меньше всего подорожали кроссоверы SX4 и Vitara. Цены на них выросли на 30 тысяч рублей. Эти модели оборудованы моторами на 1,6 л и 1,4 л мощностью 117 и 140 л. с. соответственно. Теперь цена на Suzuki SX4 составляет от 1 429 000 до 1 879 000 рублей, а на Suzuki Vitara — от 1 329 000 до 1 879 000 рублей.

Самую большую прибавку к стоимости в размере 50 тысяч рублей получил рамный внедорожник Jimny. Теперь эта модель продается в России по цене от 1 589 000 до 1 799 000 рублей.

Напомним, Jimny в качестве силового агрегата в России получил бензиновый атмосферный двигатель на 1,5 л производительностью 102 л. с. Агрегатируется мотор с МКПП или с «автоматом».

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