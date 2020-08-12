Нью-Йорк, США, 12 августа, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Совет директоров компании Tesla одобрил сплит акций компании из расчета 5:1. Соответствующее заявление 11 августа опубликовано на официальном сайте автопроизводителя из США.

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«Каждый зарегистрированный акционер на 21 августа 2020 года получит дивиденды в размере четырех дополнительных обыкновенных акций на каждую акцию» , — сказано в заявлении Tesla.

Согласно заявлению компании, дробление акций позволит «сделать владение акциями более доступным для сотрудников и инвесторов». Торговля акциями с учетом сплита начнется с 31 августа. Новость вызвала резкий рост котировок Tesla на фондовом рынке.

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