Вашингтон, 12 августа, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение кандидата в президенты от демократов Джо Байдена выбрать в качестве напарницы и потенциального вице-президента бывшую соперницу по праймериз Камалу Харрис.

InSapphoWeTrust Камала Харрис на гей-параде. 2013

«Камала Харрис хорошо стартовала на праймериз демократов, а закончила слабо и в конечном итоге вышла из гонки практически без поддержки. О таком сопернике мечтает каждый!» — написал Трамп в Twitter 12 августа.

Чернокожая напарница главного соперника Трампа на предстоящих выборах является сенатором Конгресса США и бывшим главным прокурором штата Калифорния.

Читайте также:Трамп объяснил, почему домохозяйки проголосуют за него