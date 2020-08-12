Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за него проголосуют «домохозяйки из пригородов» благодаря выбранной им жилищной политике. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 12 августа на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

«Домохозяйка из пригорода» будет голосовать за меня», — отметил Трамп, подчеркнув, что входящие в эту категорию избиратели стремятся к безопасности, которую президента обеспечил, отменив положение о «Позитивном содействии справедливому жилью».

В рамках этого положения, включенного в Закон о справедливом жилье во время правления прошлого президента Барака Обамы, снимались многие ограничения, препятствовавшие заселению в дома представителей определенных социальных групп в ряде регионов США.

«Байден вернет его, и в гораздо более масштабной форме», — добавил президент США,