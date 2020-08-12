Вашингтон, 12 августа 2020, 15:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о том, что за него проголосуют «домохозяйки из пригородов» благодаря выбранной им жилищной политике. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 12 августа на своей странице в Twitter.
В рамках этого положения, включенного в Закон о справедливом жилье во время правления прошлого президента Барака Обамы, снимались многие ограничения, препятствовавшие заселению в дома представителей определенных социальных групп в ряде регионов США.