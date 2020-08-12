Ижевск, 12 августа, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Власти Удмуртии планируют привлечь в республиканский бюджет еще 7,5 млрд рублей кредитных средств. Документы о проведении электронных аукционов по выбору поставщиков кредитов опубликованы на портале госзакупок.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Всего планируется привлечь 10 кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий: пять с лимитом на 1 млрд рублей, а еще пять с лимитом в 500 млн рублей. В документах указано, что кредиты на 1 млрд привлекаются на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств, кредиты на 500 млн — на погашение долговых обязательств.

Миллиардные кредиты привлекаются на шесть месяцев, полумиллиардные — на 36 месяцев с момента заключения контракта.

Максимальная процентная ставка составит 5,25% годовых. Начальные (максимальные) цены контракта указаны в размере 26,25 млн рублей и 78,75 млн рублей.

Заявки от потенциальных кредиторов принимаются до 26 августа.

Напомним, ранее Удмуртия заключила контракты со Сбербанком на привлечение кредитов в размере 10,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдолг Удмуртии по состоянию на 1 июля текущего года составляет 49,942 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем объем долговых обязательств республики не изменился, а при сравнении с данными на начало года госдолг вырос на 3,9 млрд рублей или на 7,8%.

В июне также были объявлены аукционы на привлечение кредита в размере 5 млрд рублей. Процедуры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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