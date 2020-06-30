Ижевск, , 13:02 — REGNUM ГКУ «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» объявило аукционы на оказание услуг по предоставлению кредита бюджету республики. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Планируется привлечь пять кредитов в форме невозобновляемых кредитных линий на 1 млрд рублей каждая. Средства направят на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств республики.

Кредиты привлекаются на 12 месяцев с возможностью досрочного погашения. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 55 млн рублей. Срок подачи заявок — до 14 июля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Удмуртии по состоянию на 1 июня текущего года составляет 49,942 млрд рублей. В структуре задолженности сумма коммерческих кредитов составила 17,45 млрд рублей или 34,9%. Объем бюджетных кредитов — 25,192 млрд рублей или 50,44% от общего объема долговых обязательств. 7,3 млрд рублей или 14,6% составляют государственные ценные бумаги. С начала года госдолг республики вырос на 3,9 млрд рублей или на 7,8%. При этом сумма коммерческих кредитов сократилась на 1,8 млрд рублей, а объем бюджетных кредитов вырос на 5,7 млрд рублей.

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