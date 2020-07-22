Ижевск, , 16:31 — REGNUM Правительство Удмуртии планирует привлечь в бюджет республики кредитные средства на общую сумму 10,7 млрд рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Средства будут привлекаться в форме 11 невозобновляемых кредитных линий с лимитами в 1 млрд и 700 млн рублей. Заявки по шести аукционам принимаются до 6 августа, кредиты привлекаются на 10-дневный срок. Ещё по пяти аукционам заявки можно подать до 7 августа, а заемные средства планируется использовать в течении полугода.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет от 1,051 млн рублей до 27,5 млн рублей. Процентная ставка рассчитана в размере 5,5% годовых.

Средства будут направлены «на погашение долговых обязательств Удмуртской Республики».

Как сообщало ИА REGNUM, а июне были объявлены пять аукционов по привлечению кредита на 5 млрд рублей. Процедуры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Госдолг Удмуртии по состоянию на 1 июля текущего года составляет 49,942 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем объем долговых обязательств республики не изменился, а при сравнении с данными на начало года госдолг вырос на 3,9 млрд рублей или на 7,8%.

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