Бишкек, 12 августа, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — июле 2020 года составил только 282 млрд сомов (265,8 млрд рублей), что на 6,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года. При этом инфляция выросла на 2,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» объем ВВП республики составил лишь чуть больше 244 млрд сомов (230 млрд рублей), сократившись сразу на 7,7%.

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Киргизстанская промышленность за это время произвела продукции на общую сумму в 180 млрд сомов (169,6 млрд рублей), что на 0,9% меньше, чем в январе — июле 2019 года.

В национальном статистическом комитете отмечают, что причиной тому послужило снижением объемов производства нефтепродуктов — на 59%, текстиля, одежды и обуви — на 20,4%, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — на 18,5%, резиновых и пластмассовых изделий — на 16,5%, продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 5,3%, а также добычи полезных ископаемых — на 4,2%.

Также стало известно о том, что отрицательные тенденции наблюдались в сфере строительства, где произошло снижение на 8,9%, а также в оптовой и розничной торговле — на 17,6%.

Вместе с тем, в сельскохозяйственной сфере Киргизии, напротив, отмечался рост объемов на 1,8%.