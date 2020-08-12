Вашингтон, 12 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В США за последние сутки зафиксировано более 46 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 12 августа Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно его подсчётам, за весь период с начала эпидемии в Соединённых Штатах выявлено уже свыше 5,14 миллиона инфицированных коронавирусом, более 164 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

США продолжают занимать первое место в мире как по уровню распространения инфекции, так и по числу умерших от заболевания.

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