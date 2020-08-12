12 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Управляющий партнёр в адвокатском бюро Fedor Kozlov & Associates рассказал о пандемии в США и о реакции властей на вторую волну коронавируса в Америке. Что это означает для бизнеса и населения – читайте в статье Фёдора Козлова.

Фёдор Козлов, , 12:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией COVID-19, вероятно, «ухудшится прежде, чем станет лучше». Действительно, число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США стремительно растёт изо дня в день и приближается к 4 миллионам. Серьезные вспышки случаев COVID-19 зарегистрированы в пятнадцати штатах, среди которых Калифорния, Техас, Аризона, Иллинойс и др. Эксперты утверждают, что страну накрыла вторая волна пандемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Чтобы ограничить число приезжающих из других штатов и таким образом остановить распространение вируса по всей стране, власти США ввели ряд ограничительных мер. Каждый человек, вернувшийся из большей части страны, обязан соблюдать режим строгой самоизоляции в течение двух недель. Стоит отметить, что список штатов, по приезде из которых необходимо соблюдать карантин и который обновляется каждую неделю, растет. Нарушение изоляции грозит штрафом в размере вплоть до 5000 долларов.

В апреле, с началом стремительного распространения вируса, федеральные власти США ввели закон о выделении дополнительной финансовой помощи гражданам, предприятиям, некоммерческим организациям, а также индивидуальным предпринимателям. Данный законопроект, помимо основных пособий, предусматривает выплаты как минимум по 600 долларов в неделю гражданам, потерявшим работу в связи с коронавирусом. Прекращение выплат планировалось к концу июля, однако новые вспышки вируса влекут создание нового законодательства.

Тестирование на коронавирус в США Official U.S. Navy Page

Малому бизнесу в разгар пандемии были сделаны две выплаты. Одна из выплат была осуществлена по так называемой программе Paycheck Protection Program (PPP). Эта система бизнес-ссуд на сумму 669 млрд долларов США позволяет организациям подавать заявки на кредиты с низкими процентами для оплаты заработной платы, аренды, процентов и коммунальных услуг. Крайний срок подачи заявки на выплату по PPP-программе был первоначально 30 июня 2020 года, а затем был продлен до 8 августа. По данной программе в дальнейшем можно будет списать долг при условии, если деньги были потрачены на целевые расходы.

Помимо программы PPP, в связи с пандемией COVID-19 малые бизнесы, включая сельскохозяйственные предприятия и некоммерческие организации во всех штатах США, Вашингтоне и округах могут подать заявку на получение кредита в случае непредвиденных ситуаций (EIDL — Economic Injury Disaster Loans). Программа EIDL предназначена для оказания экономической помощи предприятиям, которые в настоящее время испытывают временную потерю дохода из-за COVID-19.

Поступления EIDL могут быть использованы для покрытия широкого спектра оборотных средств и обычных операционных расходов: льготы по оплате медицинского обслуживания, арендной платы, коммунальных услуг и др.

Эта программа действительна и будет функционировать, если будут новые всеобщие вспышки коронавируса в США.

Однако не всё население может рассчитывать на такого рода государственную помощь. Иммигранты, в частности русскоязычное население без постоянного вида на жительство, находятся на данный момент в плачевной ситуации: их пытаются выселить из США. Известно, что студенты и школьники, согласно закону, должны покинуть территорию США, если они не посещают учебное заведение и не учатся полный день. Иммигранты, имеющие вид на жительство, подчиняются всем тем же законам, что и среднестатистические американцы, поэтому иностранный бизнес расценивается в США точно так же, как и локальный.

Коронавирус в США Russian.news.cn

Дать какие-либо советы русскоязычному населению в Америке сейчас трудно, потому что проблема, связанная с COVID-19, всеобщая. Единственная рекомендация, которую можно дать иммигрантам в США — это оставаться на месте, потому что в противном случае можно попасть на карантин на долгое время и навлечь на себя серьезные финансовые неприятности.

Стоит отметить, что 3 ноября 2020 года в США будут проходить президентские выборы. В настоящий момент ведут борьбу две политические партии: Демократическая и Республиканская. Демократы серьезно настроены на свержение Трампа, а Трамп и республиканцы намерены утвердить своё лидерство, поэтому Демократическая партия пытается использовать пандемию в свою пользу, говоря о том, что будет вторая волна коронавируса: объявление нового карантина, новой «блокады» может быть чисто политическим шагом в таких штатах, как Иллинойс или Калифорния. Чтобы выиграть выборы в ноябре, федеральные власти, находящиеся в данный момент под контролем Республиканский партии, будут оказывать всевозможную финансовую поддержку населению.