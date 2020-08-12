Нью-Йорк, США, 12 августа, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Фондовый рынок США вырос на открытии торгов 12 августа благодаря надеждам на скорое соглашение между Белым домом и Конгрессом по очередному «коронавирусному пакету» помощи экономике на $1 трлн.

Carlos Delgado Уолл-стрит

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 173,33 пункта (0,63%), до 27 860,24 пункта, индекс S&P 500 вырос на 21,77 пункта (0,65%), до 3355,46 пункта, индекс Nasdaq вырос на 95,29 пункта (0,88%), до 10 878,12 пункта.

Воодушевление рынка связано с комментариями министра финансов США Стивена Мнучина, который пообещал скорое заключение «справедливой сделки» с конгрессменами из Демпартии по выделению нового пакета помощи экономике.

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