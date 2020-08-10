Нью-Йорк, США, , 18:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит начали неделю торгов разнонаправленно — Dow Jones растет после старта сессии 10 августа, Nasdaq и S&P снижаются.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 182,15 пункта (0,66%), до 27 615,63 пункта. Индекс S&P 500 опустился на 7,95 пункта (0,24%), до 3343,33 пункта, индекс Nasdaq упал на 119,18 пункта (1,08%), до 10 891,80 пункта.

Фондовый рынок США находится под давлением экономических и политических споров между Соединенными Штатами и Китаем.

Читайте также: Индекс Nasdaq закрылся выше 11000 пунктов