Прага, 12 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах сомневаются в справедливости прошедших в Белоруссии выборов президента республики. Такое заявление сегодня, 12 августа, на пресс-конференции в Праге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем сделал госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео в Чехии

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«Белорусы хотят свободы и демократии, они заслужили это», — подчеркнул госсекретарь.

Он указал на необходимость того, чтобы гражданские активисты имели право свободно выражать свои мнения и чтобы «они были защищены от жестоких действий силовых структур».

«У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы», — сказал госсекретарь США, заверив, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская, заручилась поддержкой 10,09% избирателей.

В республике после оглашения результатов голосования начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Большая часть кандидатов на высший руководящий пост уже оспорила итоги выборов.