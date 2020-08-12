Помпео заявил о серьёзных опасениях по поводу Белоруссии
Прага, 12 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах сомневаются в справедливости прошедших в Белоруссии выборов президента республики. Такое заявление сегодня, 12 августа, на пресс-конференции в Праге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем сделал госсекретарь США Майк Помпео.
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Он указал на необходимость того, чтобы гражданские активисты имели право свободно выражать свои мнения и чтобы «они были защищены от жестоких действий силовых структур».
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Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская, заручилась поддержкой 10,09% избирателей.
В республике после оглашения результатов голосования начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Большая часть кандидатов на высший руководящий пост уже оспорила итоги выборов.