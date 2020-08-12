Брюссель, , 13:54 — REGNUM В Евросоюзе обсуждают возможность жёстких санкций в отношении Белоруссии. Об этом 12 августа заявил член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.

«Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жёсткий ответ на действия Белоруссии после выборов», — цитирует Синкявичюса «Интерфакс».

По его словам, самыми эффективными санкциями в отношении Белоруссии будут индивидуальные, но планируется обсудить «разные варианты».

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