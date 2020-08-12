Вашингтон, 12 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 46 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным университета, в результате этого их общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 141 879.

Также сообщается, что на данный момент в США суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 164 545. При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 714 960 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 20 миллионов.