Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Общее число выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 20 миллионов. Об этом 11 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, по состоянию на 14:00 мск в мире было выявлено 20 318 420 случаев заражения SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (5 141 189 заразившихся), Бразилия (3 050 470) и Индия (2 329 638).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 742 048 и что в настоящее время 12 606 946 пациентов в мире вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия обратилась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для переквалификации новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.