Минск, 12 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание Совета безопасности республики, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, одной из важнейших задач, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Совбезом, является обеспечение безопасности граждан, а также «защита конституционного строя».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа, начались массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения со правоохранителями.

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