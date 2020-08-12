Ереван, 12 августа, 2020, 14:21 — ИА Регнум. Переговоры об обоюдном открытии границ ведут Россия и Армения. Об этом 12 августа заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

«В данный момент мы ведём обсуждение с Россией по вопросу открытия границ для обеспечения пассажиропотока. Это делается в двустороннем формате», — сказал Авинян.

Он добавил, что ни с Грузией, ни с Ираном пока нет обсуждений по открытию сухопутных границ. Там ещё сохраняется прежний режим ограничений.

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