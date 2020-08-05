Ереван, , 16:31 — REGNUM Ограничения на вещание российских телеканалов ввели власти Армении, сообщили 5 августа в пресс-службе президента этой страны Армена Саркисяна.

Саркисян 5 августа подписал закон «Об аудиовизуальных медиа», который вступит в силу 15 августа 2020 г. Закон также вводит ограничения для вещания телеканалов ряда других стран.

Напомним, этот закон Национальное собрание Армении приняло 16 июля.

По новому закону иностранные аудиовизуальные программы в Армении разрешается ретранслировать без лицензии через общественный мультиплекс (набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по одному цифровому каналу) только на основании межгосударственного договора.

Из российских телеканалов в Армении транслируются «Первый канал», «Россия. Культура», «РТР Планета» и «Мир».

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