Москва, 12 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Первые партии недавно зарегистрированной российской вакцины от коронавирусной инфекции выпустят уже в ближайшие несколько недель. Об этом сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Первая в мире вакцина от COVID-19

Читайте также: ВОЗ хочет убедиться в безопасности российской вакцины от COVID-19

«Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата», — уточнил глава Минздрава РФ.

Он подчеркнул, что применять вакцину начнут сразу после её выпуска. Первыми вакцинацию пройдут медицинские работники и группы риска. Мурашко добавил, что производство вакцины будет ориентировано на внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в сюжете: В России вакцинация от COVID-19 будет добровольной для всех — Минздрав

Как заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, разработанная в России вакцина от коронавируса безопасна. По его словам, она уже использовалась для синтеза и производства, а также разрабатывалась с учётом исследовательской работы и всеми стандартами проверки.