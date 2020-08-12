Москва, , 10:40 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной для всех граждан, заявил 12 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, первые упаковки вакцины будут выпущены в течение двух недель, после чего её начнут применять.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в России зарегистрировали вакцину против коронавируса, разработанную учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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