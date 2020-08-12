Лондон, 12 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. В Великобритании в период с 19 июня по 31 июля от гриппа и воспаления легких, не связанного с COVID-19, скончались 6,6 тыс. человек, а от осложнений, вызванных коронавирусом, — 2,9 тыс. пациента. Об этом передает Daily Mail.

Медсестра с больным COVID-19

По данным статистической службы Соединенного Королевства, всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 умерли 46,5 тыс. человек. Общее число выявленных случаев заражения достигло 312 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире выявлено 20,3 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего носителей коронавируса выявлено в США — 5,1 млн. Далее идут Бразилия (3 млн), Индия (2,3 млн), Россия (900 тыс.). Всего в мире скончались 742 тыс. пациентов с COVID-19.

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