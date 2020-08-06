На 6 августа 2020 года число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 19 млн человек, количество смертельных случаев достигло 711 тысяч. Выздоровевшими считаются свыше 12 млн человек из общего числа заразившихся. Уровень летальности составляет в среднем 3, 75%. В ВОЗ полагают, что от COVID-19 умирает каждый 167-й больной.

Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, созванный генеральным директором ВОЗ 31 июля, заявил о «затяжном характере» пандемии, отметив «важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях».

Специалисты прогнозируют вторую, «осеннюю», волну коронавируса. Все подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.