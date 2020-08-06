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«Мы рискуем потерять все, чего вместе добились за последний месяц. Мы не хотим второй изоляции. Нам не обязательно ее проводить, но это не произойдет само по себе», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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Как пояснили в ФМБА России, общее название исходного препарата «даларгин», он прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. При этом отечественные ученые из Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России под руководством Каркищенко Владислава Николаевича выяснили, что это лекарство играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, кроме того, вещества такого класса активно участвуют в организации иммунного ответа.
«Исследователи ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий» ФМБА России, учитывая перечисленные свойства «даларгина», использовали его для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Свою разработку они назвали «лейтрагин». В ходе исследований они подтвердили, что «лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
«Цитокиновый шторм» обнаруживался у многих больных тяжелыми формами инфекции в отделении реанимации и являлся неблагоприятным прогностическим признаком. Соответственно, предотвращение или ослабление этого состояния делает прогноз на исход болезни пациента намного более благоприятным. Как показали исследования, наиболее эффективный способ применения новой лекарственной формы — ингаляция.
В Роспатенте отдельно отмечают, что «лейтрагин» — сугубо отечественный препарат, он сам, как и все компоненты, может быть полностью произведен в России. После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, чтобы врачи с его помощью справлялись с осложнениями, развивающимися у больных с коронавирусной инфекцией и приводящими к летальным исходам.
Роспатентом выдан комплекс охранных документов на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной инфекции, пандемия которой охватила весь мир и унесла жизни более 700 тысяч человек. Ведомство уже приняло решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа.
«Гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg — это полностью отечественная разработка, — отметили в ФМБА России. — Ее уникальность состоит в том, что она ни в чем не повторяет зарубежный опыт. Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину».
Иван Шилов@ИА REGNUM
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