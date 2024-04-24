Москва, 12 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Россия обратилась во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации новой российской вакцины от COVID-19, передает 12 августа «Интефракс».

Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

"Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулёзное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытании», — говорится в сообщении.

В ВОЗ также призвали предоставить быстрый доступ к вакцинам от по всему миру в соответствии с принципом «никто не должен остаться в стороне».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

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