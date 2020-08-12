Белград, 12 августа, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Регистрация Россией вакцины от COVID-19 имеет историческое значение, это важная новость для всего человечества. Об этом 12 августа заявил министр труда Сербии Зоран Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Регистрация вакцины имеет историческое значение. Особенно меня радует то, что именно России удалось сделать это первой», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины. Она была разработана НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название «Спутник V».

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