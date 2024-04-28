Москва, 12 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Среда, 12 августа, российская валюта с открытия торгов на Московской бирже уступает около 0,2% американскому доллару, торгуясь вблизи отметки в 73,20, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Слабое начало торгов для рубля, связанно прежде всего с негативным внешним фоном, который был сформирован еще 11 августа.

Как стало известно со слов лидера большинства в Сенате США Митча Макконела, широко ожидаемое возобновление переговоров между Белым домом и Демократической партией 12 августа так и не случилось.

А значит и судьба второго крайне важного пакета мер по поддержке американской экономики, оказалась вновь «подвешенной» в хитросплетениях американской политики.

Инвесторы отреагировали на это логичным ухудшением инвестиционных настроений и распродажей рисковых активов, волна от которых, докатилась сегодня и до российской валюты.

Для рубля это пока не страшно, во-первых, потому, что Минфин России сегодня проведет размещение ОФЗ, которое традиционно поддерживает российскую валюту.

А во-вторых, потому что курс рубля к американскому доллару, сформировал достаточно прочную техническую конструкцию, с нижней границей 72,50 и верхней 73,50, сломать которую будет не так-то просто, особенно в ближайшие два дня.

Поэтому 12 и 13 августа можно ожидать относительно спокойных торгов со средним значением курса в 73,00 рубля за американский доллар», — пролагает эксперт.

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