Москва, , 09:44 — REGNUM Ничего удивительного в нынешнем курсе рубля нет, более того, ряд факторов говорит о том, что он должен быть ниже. Все довольно легко читается, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Аукционы ОФЗ, которыми Минфин планировал затыкать дыры в бюджете, проваливаются — инвесторы не хотят вкладываться в российский госдолг из-за резко снизившейся ключевой ставки, которая влияет и на купонный доход по таким бумагам.

В результате Минфин вынужден в обязательном порядке заставлять банки выкупать эти бумаги и еще и премировать их за это. Рынок энергоресурсов хоть и восстанавливается, но очень медленно, о чем свидетельствуют отчеты нефтегазовых компаний, их которых видно, что потребление и продажи в июне-июле примерно в два раза хуже показателей годом ранее.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти активно реализуется, но почему-то все забывают, что даже несмотря на то, что нефть сейчас постепенно начинает дорожать, продаем государство еще на несколько миллионов баррелей меньше.

Учитывая, что это валютный доход в бюджет, Минфину выгоден слабый рубль как минимум на этот период. Налоговые поступления за этот год будут мизерными, соответственно, и бюджет следующего года будет с минусом.

Доллар если и слабеет, то по отношению к другим системообразующим валютам, к примеру, к евро — за месяц американская валюта потеряла около 5% относительно европейской. Но никак не по отношению к рублю или валютам других стран с развивающейся экономикой.

Поэтому 73−74 рубля за доллар — это еще хорошо и далеко не факт, что в течение ближайших двух месяцев этот показатель не упадет до 80 рублей. А это вполне возможно — аукционы ОФЗ проходят плохо, в рядах стран есть серьезные опасения касательно второй волны пандемии, Китай активно проводит георазведку энергоресурсов и наращивает добычу, валюту ЦБ временно продавать перестал.

Если полыхнет какой-либо политический либо военный конфликт, в котором будет замешана Россия, то рубль может упасть на прежде невиданное дно. Этим, к слову, и опасна ситуация в Белоруссии.

Поэтому в лучшем случае на горизонте 1−2 месяцев курс останется на тех же уровнях, в худшем — падение фактически может продолжаться бесконечно, от 80 рублей за доллар и выше», — считает эксперт.

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