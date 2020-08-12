Украина, 25 апреля, 2006, 15:59 — ИА Регнум. 25 апреля в пресс-службе горсовета Харькова состоялся брифинг с участием начальник управления труда и социальной защиты населения Светланы Горбуновой . На нём речь шла о социальной защите граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС , о мероприятиях к 20-й годовщине катастрофы.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по словам Горбуновой в 2006 году сумма финансирование мероприятий по социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС составила 251.600 гривен. Почти 90% этой суммы будет потрачена на материальную помощь "чернобыльцам". Горбунова заявила, что среднестатистическая семья пострадавших от аварии на ЧАЭС получит от 50 до 150 гривен. Однако в случае необходимости в дорогостоящем лечении, постарадавшие могут рассчитывать на более серьезную сумму.

По обнародованной на брифинге статистике, в Харькове проживает 13.204 человека, пострадавших от Чернобыля. Из них 8.743 - это ликвидаторы аварии (3.392 - первой категории, 3301 - второй категории и 1307 - третьей категории); 4091 - другие пострадавшие, среди которых 2511 детей.

Светлана Горбунова проинформировала, что последние годы финансирование льгот и компенсаций, предусмотренных законом Украины для чернобыльцев выполняется неудовлетворительно. Улучшения жилищных условий требуют 1454 человека, пострадавших во время аварии и 292 семьи, однако в среднем чернобыльцы Харьковской области получают 1-2 квартиры в год. Также проблемным остаётся вопрос трудоустройства - 12% от работоспособных "чернобыльцев" региона - безработные.