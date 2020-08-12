Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Сомнения в том, что Россия сможет доказать наличие эффективной вакцины от коронавирусной инфекции и её безопасность, выразил 11 августа главный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи в онлайн-беседе по проекту журнала National Geographic.

«Я надеюсь, что русские действительно окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна, — сказал он. — Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали».

Он добавил, что существует разница между заявлением о выпуске вакцины и проведением мероприятий, которые докажут, что такую вакцину можно безопасно применять.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 августа в России зарегистрировали вакцину против коронавируса, разработанную учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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