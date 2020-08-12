Минск, 12 августа, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Комитет объединенного собрания, в котором планируется запустить несколько инициатив для преодоления политического кризиса в Белоруссии, создан экс-кандидатом на пост президента страны Валерием Цепкало. Об этом 12 августа рассказала представитель предвыборного штаба другого экс-кандидата на выборах главы республики Тихановской, супруга Валерия Цепкало Вероника в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Вчера, например, мой супруг (бывший кандидат Валерий Цепкало) запустил Комитет объединенного собрания, запускается несколько инициатив», — заявила она.

Также Вероника Цепкало рассказала, что оппозиция активно работает с международным сообществом.

«Мы призываем все мировое сообщество помочь нам провести новые демократические открытые выборы», — также указала представитель предвыборного штаба Тихоновской.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит с новым заявлением.