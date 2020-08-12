Вильнюс, 12 августа 2020, 11:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит с новым заявлением. Об этом 12 августа сообщил глава Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети Twitter.
По словам Линкявичюса, он поговорил с Тихановской, которая в настоящее время находится в хорошем настроении.
«Она выступит в ближайшее время», — написал в своем сообщении глава МИД Литвы.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обратился к правоохранительным органам и попросил отказаться от насилия в отношении демонстрантов.
Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа