Вильнюс, , 11:12 — REGNUM Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ближайшее время выступит с новым заявлением. Об этом 12 августа сообщил глава Литвы Линас Линкявичюс на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Линкявичюса, он поговорил с Тихановской, которая в настоящее время находится в хорошем настроении.

«Она выступит в ближайшее время», — написал в своем сообщении глава МИД Литвы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обратился к правоохранительным органам и попросил отказаться от насилия в отношении демонстрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа