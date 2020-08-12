Москва, 12 августа, 2020, 11:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 129 пациентов. Об этом 12 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 15 260.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 902 701.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 710 298 человек, 7123 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 234 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.