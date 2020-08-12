Москва, , 10:40 — REGNUM Свыше 234 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 12 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 11.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 234 533 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 31 307 764, из которых 244 тысячи были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1088 человек.