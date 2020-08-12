Берлин, 12 августа, 2020, 10:44 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции не прошла достаточное количество клинических испытаний, чтобы быть запущенной в массовое производство. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Он напомни, что российская вакцина, которая будет называться «Спутник V», была зарегистрирована после менее чем двух месяцев испытаний на людях. Кроме того, окончательные испытания ещё не пройдены, пишет агентство Reuters.

В этой связи Шпан заявил, что скептически относится к тому, что Россия стала первой страной, одобрившей регистрацию вакцины против COVID-19. По его словам, важно иметь безопасный, проверенный продукт, а не просто быть первыми.

«Дело не в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы иметь эффективную, проверенную и, следовательно, безопасную вакцину», — сказал глава минздрава Германии.

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Шпан считает, что начинать вакцинацию миллионов, если не миллиардов людей слишком рано может быть опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины. Она была разработана НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получила название «Спутник V».

Планируется, что российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.