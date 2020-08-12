Москва, , 10:40 — REGNUM Мнение зарубежных медиков, подвергших критике эффективность российской вакцины от коронавируса, связано с чувством конкуренции. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Зарубежные коллеги, чувствуя конкуренцию, пытаются высказывать мнения, которые безосновательны. Многие страны применяли форсированные режимы для исследований. Но российская вакцина уже имела определённые клинические знания и данные», — сказал Мурашко.

По его словам, если говорить о зарубежной РНК-вакцине, «то в медицинских исследованиях и статьях писали, что часть препаратов не проходила клинические исследования, что у нас недопустимо».