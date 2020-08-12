Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Основной вклад в дело сохранения памяти о погибших членах экипажа подлодки «Курск» вносят потерявшие сыновей матери павших моряков. А их овдовевшие жёны прежде всего посвятили себя воспитанию детей. Многие из этих женщин вновь вышли замуж, родили детей, и никто не имеет права их осуждать. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом накануне 20-летия трагедии «Курска» заявил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.

ИА REGNUM Игорь Курдин

«Есть такая русская поговорка: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка — никогда». Основная движущая сила — это матери погибших», — отметил Курдин.

В качестве примера он рассказал о том, что матери двух погибших членов экипажа — Камилия Бражкина и Алла Кокурина — подготовили и на собственные средства издали книгу памяти, где собраны материалы об их сыновьях и всех других членах экипажа «Курска». Сейчас эту книгу, вышедшую всего в 30 экземплярах, планируют издать более широким тиражом.

«А жёны растят детей. Некоторые вышли замуж и правильно сделали! И дальше живут нормальной, обычной жизнью. И не надо их в этом не то что обвинять, даже что-то говорить на эту тему. Жизнь продолжается, и они приходят на кладбище и с детьми погибших подводников, и со своими (новыми) детьми, и в каждой семье, я надеюсь, память о «Курске» будет храниться», — сказал глава Клуба моряков-подводников.

По его словам, история страны состоит из историй семей, и воспитание в семье — это самое главное.

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АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море утром 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после нескольких взрывов на борту. По официальной версии, взорвалась одна из торпед, находившихся на подлодке. Погибли все 118 человек, находившихся на борту. Сегодня в Видяево, Мурманске. Санкт-Петербурге, Курске и во всех городах — базах ВМФ России пройдут памятные мероприятия.