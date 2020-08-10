Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM За последние годы не появилось новых фактов, которые могли бы пролить свет на истинные причины гибели атомной подлодки «Курск» в августе 2000 года в Баренцевом море. Об этом заявил журналистам 10 августа председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, рассказывая о памятных мероприятиях к 20-летию гибели субмарины вместе с экипажем и увековечении памяти «Курска».

Курдин рассказал, что в изданной к 20-летию тех событий его книге о «Курске» собраны все возможные сведения о самой подлодке, ее службе в составе ВМФ, об обстоятельствах и причинах катастрофы, подробно разобраны все имеющиеся версии трагедии, в том числе техногенная и версия внешнего воздействия, например, со стороны подлодки ВМС США. Однако никаких доказательств того, что «Курск» был потоплен иностранной субмариной, за прошедшее время не появилось. Но эту версию всё равно нельзя исключать из числа возможных.

«Я привожу свидетельство вице-адмирала, Героя России Михаила Моцака, который утверждает, что были обнаружены следы иностранной подводной лодки. И (слова) одного из директоров заводов-разработчиков о том, что не обошлось без внешнего воздействия. Но никаких реальных доказательств этому нет», — подчеркнул Курдин.

Он также призвал не строить иллюзий относительно будущего рассекречивания материалов о гибели «Курска».

"Если кто-то думает, что существует какая-то «тайная книга», тайные материалы, которые мы узнаем через 30, через 50 лет, — это не так. Следствие было проведено качественно и досконально. Я сам сторонник официальной версии. Я не верю в атаку подводной лодки «Курск» американской подводной лодкой, не верю в какие-то «хитрые бронебойные торпеды», потому что это не соответствует тем фактам, которые нам сейчас известны», — заявил глава клуба моряков-подводников.

Напомним, по официальной версии, гибель подлодки 12 августа 2000 года стала следствием непреднамеренного взрыва торпеды на борту «Курска».

Рассказывая об увековечении памяти погибших военных моряков, Игорь Курдин особо остановился на том, что матери двоих погибших членов экипажа атомной подлодки «Курск», создали и на свои деньги издали книгу памяти, где собраны сведения о жизни всех жертв трагедии.

«Курск», 20 лет трагедии», так называется эта книга, авторами которой стали Камилия Бражкина и Алла Кокорина. Она вышла тиражом всего 30 экземпляров, что не позволяет распространить ее даже по всем семьям подводников, не говоря уж о музеях, в которых есть экспонаты, связанные с «Курском», и школах, где учились члены экипажа.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос о том, чтобы издать ее гораздо большим тиражом, чтобы эта книга появилась в каждом музее, каждой школе и, тем более, в каждой семье погибших», — отметил Курдин.

Он также рассказал об уникальной книге дочери одного из погибших моряков «Курска», Елены Коробковой. Она полностью подготовила и издала ее в качестве своей выпускной работы в полиграфическом колледже в 2016 году, увековечив память об отце и его друзьях. Позже девушка поступила в вуз и сегодня работает на телеканале «Санкт-Петербург».

А свою книгу глава клуба моряков-подводников Игорь Курдин написал после общения с разработчиками лодки, военными моряками, экспертами, участниками подъема лодки со дна Баренцева моря и участниками уголовного расследования причин катастрофы. Также он получил положительный отзыв на книгу от жены командира «Курска» Ирины Лячиной.

По словам Курдина, одним из лучших проявлений памяти о подвиге «Курска» является тот факт, что подлодки того же типа после модернизации продолжают успешную службу по защите океанских рубежей России на Северном и Тихоокеанском флотах России.

«Если бы эти лодки, как происходило в 90-х годах, списали бы, пустили под нож, это было бы неправильно. А то, что они до сих пор в строю, это лучшее сохранение памяти погибшего экипажа», — резюмировал Игорь Курдин.

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