Москва, 12 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний. Так, в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza.

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Для сравнения: ранее худшим считался 2017 год, когда прибыль российского бизнеса упала на 28%.

Аналитики, на которых ссылается РБК, уточняют, что самым убыточным оказался март. За первый месяц весны потери российских компаний составили 277 млрд рублей. До этого самым провальным месяцем считался январь 2015 года. Тогда кризис был вызван обвалом цен на нефть и падением курса рубля.

Среди самых пострадавших регионов эксперты назвали шестнадцать: в их числе Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Коми, Амурская и Томская области, Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Крым. Они оказались лидерами по объёму потерь. Так, в российской столице убыток составил 85 млрд рублей. При этом самое сильное падение зафиксировано в Ингушетии — минус 3260% (1,5 млрд рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, ВВП России во II квартале 2020 года сократился на 8,5% в годовом выражении. При этом данные статистической службы оказались лучше оценок Минэкономразвития, которое ранее прогнозировало снижение ВВП во II квартале на 9,6%, и Банка России, ожидавшего падения показателя на 9−10%.