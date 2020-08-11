Москва, , 19:19 — REGNUM ВВП России во Ii квартале 2020 года сократился на 8,5% в годовом выражении. Об этом 11 августа сообщается Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года по предварительной оценке cоставил 91,5%», — говорится в сообщении.

Данные Росстата оказались лучше оценок Минэкономразвития, которое ранее прогнозировало снижение ВВП во II квартале на 9,6%, и Банка России, ожидавшего падения показателя на 9−10%.

Как уточнили в Росстате, предварительная оценка «выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики».

Согласно данным ведомства, во II квартале производство в сельском хозяйстве выросло 3,1%, а в промышленном секторе производство снизилось на 8,5%, при этом падение добычи полезных ископаемых составило 10,3%. Розничный товарооборот сократился на 16,6%, пассажирооборот — на 79,0%, сфера общественного питания — на 48,9%, объём платных услуг населению — на 37,2%.