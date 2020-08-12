Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 08:31 — ИА Регнум. В день 20-й годовщины гибели в Баренцевом море в 2000 году атомного подводного крейсера К-141 «Курск» в Санкт-Петербурге, где похоронены многие члены экипажа «Курска», пройдут памятно-мемориальные мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга

По многолетней сложившейся традиции, в 12 часов в Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга начнется панихида. На стене часовни собора, имеющего статус морского храма, установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших моряков.

«На панихиде будут поименно названы все члены экипажа, независимо от их вероисповедания», — сообщил накануне годовщины трагедии председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Дарья Драй ИА REGNUM Николо-Богоявленский Морской собор

В 14 часов состоится возложение цветов и венков у мемориала подводникам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга. Здесь похоронены 32 погибших моряка подлодки, в том числе командир подлодки, капитан I ранга, Герой России (посмертно) Геннадий Лячин. Состоится краткий митинг, военнослужащими роты почетного караула будут отданы воинские почести погибшим.

Дарья Драй ИА REGNUM Захоронение моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга

В панихиде и поминовении моряков на кладбище примут участие представители Главного командования ВМФ России, которое базируется в Петербурге, родственники и близкие моряков, погибших на АПЛ «Курск», представители общественных и ветеранских организаций.

Дарья Драй ИА REGNUM Могилы моряков «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга

«На Серафимовском кладбище собираются не только родственники и друзья, но и все, кто помнит о «Курске», — отметил ранее Игорь Курдин.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга

Он добавил, что в Петербурге намечен выпуск памятного знака, посвященного 20-летию гибели подводного крейсера «Курск», планируется издание доступным тиражом книг, посвященных памяти экипажа подлодки.

По официальным данным, в Петербурге живут 26 семей моряков «Курска», по данным Клуба моряков-подводников — уже порядка 50 семей: в город постепенно переехали не только вдовы и выросшие дети, но и родители многих моряков.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал морякам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга

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АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море утром 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после нескольких взрывов на борту. По официальной версии, взорвалась одна из торпед, находившихся на подлодке.

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