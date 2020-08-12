Москва, 12 августа, 2020, 03:03 — ИА Регнум. Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте—мае 2020 года. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В выпущенном ими отчёте говорится, что за три месяца российский бизнес потерял 67% прибыли в годовом исчислении, и это падение стало худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет.

Отмечается, что объём прибыли российских предприятий за март—май 2020 года составил 1,4 трлн рублей. Цифра подсчитана с учётом общей прибыли в 3,05 трлн рублей и убытка в 1,65 трлн рублей, полученными в отдельных секторах экономики.

«Главным генератором убытков за март—май 2020 года стала оптовая торговля природным газом (относится к макроотрасли оптовой и розничной торговли). Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд рублей», — пояснили в FinExpertiza.

По объёму потерь «лидерами» среди регионов РФ оказались Москва с 85 млрд рублей убытка, Ямало-Ненецкий АО (51,2 млрд), Коми (19 млрд). При этом только 27 из 85 регионов России смогли показать рост прибыли предприятий.

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