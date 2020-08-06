Москва, , 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.

Новостройки Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этой доле о вероятном падении годовых показателей на 10% и больше сообщили 58% компаний. Напротив, увеличения прибыли и выручки в 2020 году ожидают только 6% застройщиков.

Отмечается, что для минимизации затрат компании чаще всего намерены снижать вложения в основную деятельность или материально-техническую базу компании. Об этом заявили 63% опрошенных.

Застройщики также планируют переносить сроки ввода недвижимости или сократить объём инвестиций в проекты, экономить на инвестициях в рабочую силу, сокращать вложения в охрану окружающей среды и социальные проекты.

Опрос был проведен в июне—июле 2020 года среди топ-менеджеров девелоперских компаний России — строителей жилой, торговой, офисной, гостиничной и складской недвижимости.

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