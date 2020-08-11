Париж, 11 августа, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о рисках возвращения «коронавирусных» ограничений на фоне нового всплеска заболеваемости, 11 августа сообщает Agence France-Presse.

Цитата из х∕ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

В ходе инспекции госпиталя на юге Франции Кастекс сообщил журналистам, что стране нужно продемонстрировать «коллективный ответ». В противном случае придется возвращать карантин.

«Никто не хочет снова пережить это» , — отметил Кастекс.

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