Веллингтон, 11 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Жасинда Ардерн объявила, что в стране снова вводятся «коронавирусные» ограничения, 11 августа сообщает агентство Reuters.

(сс) Ballofstring Тестирование на COVID-19. Новая Зеландия

Согласно заявлению Ардерн, в Окленде введено «ограничение третьего уровня» — граждане не должны ходить на учебу и работу, собрания более 10 человек запрещены, въезд в город ограничен. На остальной части Новой Зеландии введено «ограничение второго уровня».

Причиной карантина являются три новых случая COVID-19 в Окленде после многих недель «без коронавируса». Ограничения вводятся на три дня, за время которых эпидемиологи должны установить все контакты заболевших и принять необходимые санитарные меры.

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