Москва, , 17:40 — REGNUM Режим самоизоляции оставит след при формировании сознания подрастающего поколения. Такое мнение высказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких на пресс-конференции в Москве 11 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, режим самоизоляции и дистанционное обучение, а также общее состояние неопределенности стало длительным стрессом для подрастающего поколения. Эти события неизбежно скажутся на них, полагает эксперт.

«Хронический стресс бесследно не проходит. Чем более мы тревожные, тем сложнее нашим детям. Взрослые в депрессии — это один из факторов риска для здоровья детей. И это данные не сегодняшнего дня, а вчерашнего. Сегодня это все обострилось. Пандемия многие проблемы сделала более видимыми, более явными, более острыми. Все эти проблемы были, они не возникли вновь, но стрессовая ситуация обостряет хронические проблемы», — сказала Безруких.

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