Санкт-Петербург, 11 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В июле 2020 года в Петербурге скончалось на 19,2% людей больше, чем в июле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные городского комитета по делам ЗАГС, опубликованные 11 августа.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в Петербурге в июле 2020 года

Так, если в июле 2019 года на территории Петербурга было зафиксировано 4885 смертей, то в июле 2020 года — уже 5827 смертей. То есть скончалось на 942 человека больше, чем за тот же срок годом ранее, что составляет рост около 19,2%.

При этом показатель смертности в июле 2020 года резко снизился по отношению к предыдущему месяцу — июню 2020 года, когда в городе скончались «рекордные» за последние несколько лет 7106 человек в месяц. Падение июля к июню составляет почти 18%.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в Петербурге в июле 2019 года

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Заметим, в июне 2020 года рост смертности составил 55% по отношению к июню 2019 года, в мае — 32%, соответственно, к маю прошлого года. Чиновники признали, что большинство из этих летальных исходов так или иначе связаны с COVID-19 и сопутствующей пневмонией.

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Например, только с апреля по июнь Роспотребнадзор выдал петербургским клиникам около 5 тыс. разрешений на погребение пациентов с COVID или подозрением на него, в то время как официальная статистика на сегодня гласит, что в городе по этой причине погибли только 2 тыс. 176 жителей.

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Добавим также, что Петербург уверенно лидирует среди регионов РФ по летальности от коронавируса. Так, 7 августа Росстат отчитался, что каждая шестая смерть, прямо или косвенно связанная с коронавирусом в стране, произошла в Петербурге.