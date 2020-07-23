Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз. Об этом сообщает Петростат по итогам исследования показателей с января по май 2020 года.

Десятикратный рост по сравнению с маем 2019 года в абсолютном выражении выглядит как 2148 дополнительных пациентов. Всего в городе поставили 20 537 таких диагнозов с января по май, на последний месяц пришлась половина случаев. По итогам пяти месяцев количество таких диагнозов выросло в 2,7 раза.

При этом острых инфекций верхних дыхательных путей с начала года было зафиксировано 886,4 тыс., что на 6,7% меньше, чем в прошлом году.

Прирост смертности, согласно данным Петростата, за первые пять месяцев составил 2148 человек. Миграционный прирост компенсировал «естественную убыль населения» только на 47,1%.

Напомним, смертность в мае в Петербурге выросла на 32% по сравнению с 2019 годом. В июне — на 55%. В абсолютных числах это около 4 тыс. человек. В Смольном признавали, что почти все эти случаи связаны с COVID-19.

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Более того, по данным Роспотребнадзора, с апреля по июнь больницы Петербурга почти 5 тыс. раз запрашивали разрешение на погребение людей, умерших с COVID-19 или подозрением на него.

О внебольничной же пневмонии власти, как правило, не отчитываются: последний раз об этом внезапно упомянул губернатор Александр Беглов в мае, а затем в начале июня в Роспотребнадзоре сообщили о двадцатикратном росте.

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При этом, по официальным данным, от болезни в Петербурге скончались за все время только 1 тыс. 862 жителя. И даже с такими данными город показывает более высокую летальность от COVID-19, чем в среднем по России или даже по миру.

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