Москва, 16 августа, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает необходимым увязать поставки российской нефти в Белоруссию с транспортировкой выработанных белорусскими НПЗ нефтепродуктов через российские порты. Об этом он заявил 16 августа на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, состоявшемся в Калининграде.

Quartl Транспортировка нефти

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Как заявил в ходе совещания глава РЖД Олег Белозёров, белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Глава РЖД напомнил, что российская сторона предоставила Белоруссии максимальную скидку на перевозки в размере 50%. Однако, по его словам, белорусские НПЗ «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики».

«Мы ведём дискуссию. Они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены. Но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — сказал Белозёров.

Напомним, экспорт нефтепродуктов, выработанных из импортируемой по «интеграционным» ценам российской нефти, является важнейшей статьёй экспорта Белоруссии. По оценкам экспертов, собственные нужды страны в нефти составляют около 6 млн тонн, при этом импорт сырой нефти из России в четыре раза превышает объём внутренних потребностей Белоруссии.

В 2017 году Москва и Минск договорились о поставках на беспошлинных условиях 24 млн тонн нефти, из которых 18 млн тонн пойдёт на Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы. Нефтепродукты с этих НПЗ экспортируются через прибалтийские порты, тогда как российские порты белорусская сторона не использует.