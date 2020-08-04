В российских регионах продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Хотя прирост новых выявленных носителей коронавируса составляет в последнее время менее одного процента в сутки, инфекция продолжает представлять серьезную угрозу как для населения, так и для системы здравоохранения. Особенно с учетом приближения осенне-зимнего сезона, когда в популяции активно распространяются «обычные» вирусы гриппа и других ОРВИ.

О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в РФ, о заболевших, о выздоровевших пациентах и жертвах COVID-19, о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, о мерах по борьбе с распространением пандемии и послаблениях ранее введенных ограничений — читайте в трансляции ИА REGNUM.

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