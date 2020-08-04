5 Августа
 
8:11

В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус

В тюменской областной клинической больнице №2, где образовался очаг коронавирусной инфекции, все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Заболевшие COVID-19 изолированы и проходят лечение. Определён круг контактных лиц, которые сдали анализы на наличие инфекции. За ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В ОКБ №2 проведена дезинфекция.

Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения коронавирусом среди больных и сотрудников, в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов.

8:10

За последние сутки коронавирус победили 40 жителей Бурятии

На утро, 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило уже 4287 человек (+24 за последние сутки).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек (+40 за последние сутки). Новых летальных случаев и не зафиксировано. За весь период скончались 44 пациента.

8:02

В Нижнем Тагиле из-за коронавируса могут перенести новогодний салют

В Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривается вопрос о переносе традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Поводом стала ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она пока остаётся сложной, констатируют в мэрии.