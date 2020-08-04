В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус
В тюменской областной клинической больнице №2, где образовался очаг коронавирусной инфекции, все госпитализированные пациенты без исключения проверяются на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.
Заболевшие COVID-19 изолированы и проходят лечение. Определён круг контактных лиц, которые сдали анализы на наличие инфекции. За ними установлено медицинское наблюдение, назначено профилактическое лечение. В ОКБ №2 проведена дезинфекция.
Обращаемость за экстренной и неотложной помощью в ОКБ №2 составляет более 850 человек в сутки. Для минимизации риска заражения коронавирусом среди больных и сотрудников, в больнице применяется специальная схема маршрутизации пациентов.
За последние сутки коронавирус победили 40 жителей Бурятии
На утро, 5 августа, общее число выявленных носителей коронавируса в Бурятии составило уже 4287 человек (+24 за последние сутки).
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек (+40 за последние сутки). Новых летальных случаев и не зафиксировано. За весь период скончались 44 пациента.
В Нижнем Тагиле из-за коронавируса могут перенести новогодний салют
В Нижнем Тагиле Свердловской области рассматривается вопрос о переносе традиционного новогоднего фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Поводом стала ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она пока остаётся сложной, констатируют в мэрии.