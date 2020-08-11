Овюрский район, Тыва, 11 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Специалисты выявили широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, общая площадь мезоочагов достигает около 340 кв. км.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

«В Монгун-Тайгинском кожууне на Кара-Белдирском мезоочаге (ур. Тоолайты) эпизоотия чумы зарегистрирована по положительной серологической реакции в одном секторе первичного района 134 606 132 (37) на площади 55,5 км кв., где находятся восемь чабанских стоянок с проживанием 51 человека, в том числе 16 детей», — отметили в управлении.

В остальных секторах района населения нет. В одном из секторов Овюрского района расположен посёлок Хандагайты с населением более 3 тыс. человек. Вокруг населённого пункта срочно была проведена барьерная дезинсекция 4 тыс. га.

Напомним, в последнее время обострилась эпизоотическая ситуация в соседней Монголии. В связи с этим жителей Тувы призвали к бдительности. Несмотря на предупреждение, как сообщало ИА REGNUM, местные жители продолжают охотиться на сурков, на которых живут блохи, являющиеся переносчиками чумы.

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